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Війна 2025

Київ атакують ворожі БпЛА, в місті впали уламки

Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 23:17
Київ атакують ворожі БпЛА, в місті впали уламки
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері у Києві працює протиповітряна оборона, у Деснянському районі впали уламки ворожого БпЛА.

Джерело: керівник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram

Деталі: О 22:33 у столиці оголосили повітряну тривогу через ворожі БпЛА.

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Згодом Ткаченко повідомив, що в Києві працює ППО.

О 23:09 керівник КМВА повідомив, що у Деснянському районі на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону.

"На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

КиївППОбезпілотники
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