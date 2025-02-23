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Война 2025

Киев атакуют вражеские БпЛА, в городе упали обломки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 23:17
Киев атакуют вражеские БпЛА, в городе упали обломки
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером в Киеве работает противовоздушная оборона, в Деснянском районе упали обломки вражеского БПЛА.

Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Детали: В 22:33 в столице объявили воздушную тревогу из-за вражеских БПЛА.

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Впоследствии Ткаченко сообщил, что в Киеве работает ПВО.

В 23:09 руководитель КГВА сообщил, что в Деснянском районе на открытой местности упали обломки сбитого дрона.

"На место направляются службы. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

КиевПВОбеспилотники
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