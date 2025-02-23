Киев атакуют вражеские БпЛА, в городе упали обломки
Воскресенье, 23 февраля 2025, 23:17
В воскресенье вечером в Киеве работает противовоздушная оборона, в Деснянском районе упали обломки вражеского БПЛА.
Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Детали: В 22:33 в столице объявили воздушную тревогу из-за вражеских БПЛА.
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Впоследствии Ткаченко сообщил, что в Киеве работает ПВО.
В 23:09 руководитель КГВА сообщил, что в Деснянском районе на открытой местности упали обломки сбитого дрона.
"На место направляются службы. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.