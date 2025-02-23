У Парижі на підтримку України зібралися понад 10 тисяч людей

Понад 10 тисяч людей зібралися в неділю в Парижі на площу Республіки та пройшли маршем до площі Бастилії, де відбувся мітинг до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Укрінформ

акція у Парижі, фото: Укрінформ

Деталі: Услід за банером із закликом об’єднатись заради перемоги України, учасники ходи розгорнули 262-метровий державний прапор.

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"Солідарність з Україною!", - скандували демонстранти, серед яких було чимало французів, а також представники грузинської, польської громад. Підтримати українців прийшли представники мерії Парижа, сенатори та депутати.

У заході взяв участь посол України у Франції Вадим Омельченко. Він наголосив, що Франція стоїть на позиції "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи".

Серед гасел на мітингу вирізнялись "Трамп, Путін, жодних переговорів без України!", "Путін – це різанина і вбивства" та "Україна – не на продаж".

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"Сьогодні ми традиційно закликали Францію залучити своє військо як гарантів миру в Україні. А також до якнайшвидшого розморожування російських активів на підтримку України та суттєвого збільшення саме військової допомоги", - розповів віцепрезидент Світового конгресу українців та заступник голови Спілки українців Франції Володимир Когутяк.

На площі Республіки активістки руху Femen провели акцію "Якщо Росія припинить воювати, війни більше не буде. Якщо Україна припинить воювати, не буде більше Європи".

Завершився мітинг концертом соліста українського гурту "Тінь Сонця" Сергія Василюка та збором коштів на підтримку ЗСУ.

Пізніше у неділю Архиєпископ Парижа Лоран Ульріх очолив месу за жертвами війни та за мир в Україні в соборі Нотр-Дам де Парі.

Загалом в різних регіонах Франції заплановано провести 52 українських мітинги до третьої річниці великої війни.