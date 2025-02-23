В Париже в поддержку Украины собрались более 10 тысяч человек

Более 10 тысяч человек собрались в воскресенье в Париже на площадь Республики и прошли маршем к площади Бастилии, где состоялся митинг к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: Укринформ

акция в Париже, фото: Укринформ

Детали: Вслед за баннером с призывом объединиться ради победы Украины, участники шествия развернули 262-метровый государственный флаг.

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"Солидарность с Украиной!", – скандировали демонстранты, среди которых было немало французов, а также представители грузинской, польской общин. Поддержать украинцев пришли представители мэрии Парижа, сенаторы и депутаты.

В мероприятии принял участие посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он подчеркнул, что Франция стоит на позиции "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы".

Среди лозунгов на митинге выделялись "Трамп, Путин, никаких переговоров без Украины!", "Путин – это резня и убийства" и "Украина – не на продажу".

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"Сегодня мы традиционно призвали Францию привлечь свое войско как гарантов мира в Украине. А также к скорейшему размораживанию российских активов в поддержку Украины и существенному увеличению именно военной помощи", – рассказал вице-президент Всемирного конгресса украинцев и заместитель председателя Союза украинцев Франции Владимир Когутяк.

На площади Республики активистки движения Femen провели акцию "Если Россия прекратит воевать, войны больше не будет. Если Украина прекратит воевать, не будет больше Европы".

Завершился митинг концертом солиста украинской группы "Тень Солнца" Сергея Василюка и сбором средств в поддержку ВСУ.

Позже в воскресенье Архиепископ Парижа Лоран Ульрих возглавил мессу по жертвам войны и за мир в Украине в соборе Нотр-Дам де Пари.

Всего в разных регионах Франции запланировано провести 52 украинских митинга к третьей годовщине большой войны.