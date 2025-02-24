Радник з нацбезпеки США назвав Трампа "президентом миру" – ЗМІ

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Трамп є "президентом миру", який намагається припинити декілька воєн.

Джерело: Волц в ефірі Fox News, цитує "Голос Америки"

Деталі: Зміни в політиці надання допомоги, а саме "економічне партнерство з Україною та критичні мінерали", назвав Волц серед напрямків політики Трампа. Він висловив переконання, що американці "побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили". Запропонована США угода щодо копалин викликала критику в Україні.

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"По-друге, ми рухаємося до припинення вогню", – сказав Волц.

"По-третє, ми переформулюємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією. Ми бачили перший крок, коли президент Трамп розмовляв і з (лідером Росії – ред.) Путіним, і з (президентом України – ред.) Зеленським, а потім – подальшу взаємодію в Ер-Ріяді", – заявив посадовець США.

Четвертим пунктом Волц назвав взаємодію США з європейськими союзниками в очікуванні візиту президента Франції та британського прем’єр-міністр до Вашингтона наступного тижня. "Ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі", – сказав Волц.

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Волц назвав Дональда Трампа "головним укладачем угод" і додав: "Тільки завдяки його силі ми займаємо цю позицію. І слова самого президента Трампа були такими, що Росія вторглася до сусіда за часів Буша, Обами та Байдена, але не за його (каденції, – ред.)".

Що передувало: Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф очікує на підписання угоди з Україною щодо природних ресурсів вже "цього тижня".

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