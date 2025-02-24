Радник з нацбезпеки США назвав Трампа "президентом миру" – ЗМІ
Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Трамп є "президентом миру", який намагається припинити декілька воєн.
Джерело: Волц в ефірі Fox News, цитує "Голос Америки"
Деталі: Зміни в політиці надання допомоги, а саме "економічне партнерство з Україною та критичні мінерали", назвав Волц серед напрямків політики Трампа. Він висловив переконання, що американці "побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили". Запропонована США угода щодо копалин викликала критику в Україні.
"По-друге, ми рухаємося до припинення вогню", – сказав Волц.
"По-третє, ми переформулюємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією. Ми бачили перший крок, коли президент Трамп розмовляв і з (лідером Росії – ред.) Путіним, і з (президентом України – ред.) Зеленським, а потім – подальшу взаємодію в Ер-Ріяді", – заявив посадовець США.
Четвертим пунктом Волц назвав взаємодію США з європейськими союзниками в очікуванні візиту президента Франції та британського прем’єр-міністр до Вашингтона наступного тижня. "Ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі", – сказав Волц.
Волц назвав Дональда Трампа "головним укладачем угод" і додав: "Тільки завдяки його силі ми займаємо цю позицію. І слова самого президента Трампа були такими, що Росія вторглася до сусіда за часів Буша, Обами та Байдена, але не за його (каденції, – ред.)".
Що передувало: Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф очікує на підписання угоди з Україною щодо природних ресурсів вже "цього тижня".
Передісторія:
- 23 лютого Україна і США проводять новий раунд переговорів щодо угоди про використання українських природних ресурсів.
- За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.
- Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.
- Водночас, за даними Sky News, президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати угоду через "проблемні питання" в її ниншній версії.