Советник по нацбезопасности США назвал Трампа "президентом мира" – СМИ
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что Трамп является "президентом мира", который пытается прекратить несколько войн.
Источник: Волц в эфире Fox News, цитирует "Голос Америки"
Детали: Изменения в политике оказания помощи, а именно "экономическое партнерство с Украиной и критические минералы", назвал Уолц среди направлений политики Трампа. Он выразил убеждение, что американцы "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали". Предложенное США соглашение по ископаемым вызвало критику в Украине.
"Во-вторых, мы движемся к прекращению огня", – сказал Волц.
"В-третьих, мы переформулируем то, как Соединенные Штаты имеют дело с Россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с (лидером России – ред.) Путиным, и с (президентом Украины – ред.) Зеленским, а затем – дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияде", – заявил чиновник США.
Четвертым пунктом Волц назвал взаимодействие США с европейскими союзниками в ожидании визита президента Франции и британского премьер-министр в Вашингтон на следующей неделе. "Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем", – сказал Волц.
Волц назвал Дональда Трампа "главным заключателем соглашений" и добавил: "Только благодаря его силе мы занимаем эту позицию. И слова самого президента Трампа были такими, что Россия вторглась к соседу во времена Буша, Обамы и Байдена, но не при его (каденции, – ред.)".
Что предшествовало: Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ожидает подписания соглашения с Украиной по природным ресурсам уже "на этой неделе".
Предыстория:
- 23 февраля Украина и США проводят новый раунд переговоров по соглашению об использовании украинских природных ресурсов.
- По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.
- Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.
- В то же время, по данным Sky News, президент Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.