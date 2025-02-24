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Война 2025

Советник по нацбезопасности США назвал Трампа "президентом мира" – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 00:18
Советник по нацбезопасности США назвал Трампа президентом мира – СМИ
Майк Волц, фото: Getty Images

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что Трамп является "президентом мира", который пытается прекратить несколько войн.

Источник: Волц в эфире Fox News, цитирует "Голос Америки"

Детали: Изменения в политике оказания помощи, а именно "экономическое партнерство с Украиной и критические минералы", назвал Уолц среди направлений политики Трампа. Он выразил убеждение, что американцы "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали". Предложенное США соглашение по ископаемым вызвало критику в Украине.

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"Во-вторых, мы движемся к прекращению огня", – сказал Волц.

"В-третьих, мы переформулируем то, как Соединенные Штаты имеют дело с Россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с (лидером России – ред.) Путиным, и с (президентом Украины – ред.) Зеленским, а затем – дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияде", – заявил чиновник США.

Четвертым пунктом Волц назвал взаимодействие США с европейскими союзниками в ожидании визита президента Франции и британского премьер-министр в Вашингтон на следующей неделе. "Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем", – сказал Волц.

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Волц назвал Дональда Трампа "главным заключателем соглашений" и добавил: "Только благодаря его силе мы занимаем эту позицию. И слова самого президента Трампа были такими, что Россия вторглась к соседу во времена Буша, Обамы и Байдена, но не при его (каденции, – ред.)".

Что предшествовало: Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ожидает подписания соглашения с Украиной по природным ресурсам уже "на этой неделе".

Предыстория:

ТрампСШАвойнароссийско-украинская война
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