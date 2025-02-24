Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини

Лідер ХДС, що перемагає на виборах у Німеччині, Фрідріх Мерц заявив, що планує сформувати новий федеральний уряд до Великодня (20 квітня – ред.).

Джерело: Мерц, цитує Tagesschau

Пряма мова Мерца: "До Великодня залишилося трохи менше восьми тижнів, і я думаю, що цього часу буде достатньо, щоб сформувати уряд в Німеччині".

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Що передувало: Результати екзитполів на дострокових парламентських виборах в Німеччині свідчать про те, що правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць – 29%.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" майже подвоїла свій результат 2021 року, отримавши 19,5% – рекордний показник для себе на федеральному рівні.

На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16% – новий ічторичний мінімум для соціал-демократів.

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Нагадаємо: Мерц заявив, що прагне до незалежності Європи від США.