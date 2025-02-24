Мерц озвучил дату формирования нового правительства Германии

Лидер ХДС, побеждающий на выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил, что планирует сформировать новое федеральное правительство до Пасхи (20 апреля – ред.).

Источник: Мерц, цитирует Tagesschau

Прямая речь Мерца: "До Пасхи осталось чуть меньше восьми недель, и я думаю, что этого времени будет достаточно, чтобы сформировать правительство в Германии".

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Что предшествовало: Результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствуют о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5% – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.

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Напомним: Мерц заявил, что стремится к независимости Европы от США.