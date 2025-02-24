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Війна 2025

Швеція заявила про передачу Україні систем ППО майже на $113 млн

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 01:22
Швеція заявила про передачу Україні систем ППО майже на $113 млн
Фото ілюстративне з рixabay.com

В уряді Швеції заявили про передачу Україні систем протиповітряної оборони (ППО) вартістю 1,2 млрд крон (майже 113 млн доларів).

Джерело: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем'єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш і міністр освіти Йоган Персон у статті для газети Svenska Dagbladet, цитує "Суспільне"

Деталі: Автори матеріалу зазначили, що "тепер можуть оголосити про закупівлю систем ППО на загальну суму 1,2 млрд крон для передачі в дар Україні".

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Уточнюється, що Стокгольм передасть системи Robot 70 і Tridon Mk2.

"Підтримуючи Україну, ми зміцнюємо власну безпеку", – зазначили шведські посадовці.

Що передувало: Повідомлялося, що країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з Росією під проводом США.

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За інформацією Politico, оголошення про пакет може відбутись напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на 24 лютого.

Перед цим ЗМІ дізналось, що у ЄС обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат та допомоги Україні для закупівлі військового обладнання, який, ймовірно, може сягнути близько 700 млрд євро.

Швеціядопомога УкраїніППО
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