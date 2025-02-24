Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО почти на $113 млн
В правительстве Швеции заявили о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) стоимостью 1,2 млрд крон (почти 113 млн долларов).
Источник: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Иоганн Персон в статье для газеты Svenska Dagbladet, цитирует "Суспільне"
Детали: Авторы материала отметили, что "теперь могут объявить о закупке систем ПВО на общую сумму 1,2 млрд крон для передачи в дар Украине".
Уточняется, что Стокгольм передаст системы Robot 70 и Tridon Mk2.
"Поддерживая Украину, мы укрепляем собственную безопасность", – отметили шведские чиновники.
Что предшествовало: Сообщалось, что страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, призванный укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США.
По информации Politico, объявление о пакете может состояться накануне символического визита еврокомиссаров в Киев, который запланирован на 24 февраля.
Перед этим СМИ узнало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.