Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО почти на $113 млн

В правительстве Швеции заявили о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) стоимостью 1,2 млрд крон (почти 113 млн долларов).

Источник: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Иоганн Персон в статье для газеты Svenska Dagbladet, цитирует "Суспільне"

Детали: Авторы материала отметили, что "теперь могут объявить о закупке систем ПВО на общую сумму 1,2 млрд крон для передачи в дар Украине".

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Уточняется, что Стокгольм передаст системы Robot 70 и Tridon Mk2.

"Поддерживая Украину, мы укрепляем собственную безопасность", – отметили шведские чиновники.

Что предшествовало: Сообщалось, что страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, призванный укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США.

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По информации Politico, объявление о пакете может состояться накануне символического визита еврокомиссаров в Киев, который запланирован на 24 февраля.

Перед этим СМИ узнало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.