Зеленський привітав Мерца з перемогою на парламентських виборах у Німеччині
Понеділок, 24 лютого 2025, 01:56
Президент України Володимир Зеленський привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на дострокових парламентських виборах у Німеччині.
Джерело: Зеленський у мережі Х
Деталі: У привітанні Зеленський зазначив про "чіткий голос виборців", важливий для Європи.
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Пряма мова Зеленського: "Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи.
Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності".
Передісторія:
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- Результати екзитполів на дострокових парламентських виборах в Німеччині свідчать про те, що правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць – 29%.
- Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" майже подвоїла свій результат 2021 року, отримавши 19,5% – рекордний показник для себе на федеральному рівні.
- На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16% – новий ічторичний мінімум для соціал-демократів.