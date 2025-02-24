Зеленський привітав Мерца з перемогою на парламентських виборах у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на дострокових парламентських виборах у Німеччині.

Джерело: Зеленський у мережі Х

Деталі: У привітанні Зеленський зазначив про "чіткий голос виборців", важливий для Європи.

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Пряма мова Зеленського: "Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи.

Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності".

Передісторія:

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