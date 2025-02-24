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Війна 2025

Зеленський привітав Мерца з перемогою на парламентських виборах у Німеччині

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 01:56
Зеленський привітав Мерца з перемогою на парламентських виборах у Німеччині
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на дострокових парламентських виборах у Німеччині.

Джерело: Зеленський у мережі Х

Деталі: У привітанні Зеленський зазначив про "чіткий голос виборців", важливий для Європи.

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Пряма мова Зеленського: "Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи.

Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності".

Передісторія:

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  • Результати екзитполів на дострокових парламентських виборах в Німеччині свідчать про те, що правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць – 29%.
  • Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" майже подвоїла свій результат 2021 року, отримавши 19,5% – рекордний показник для себе на федеральному рівні.
  • На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16% – новий ічторичний мінімум для соціал-демократів.

НімеччинавибориЗеленський
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