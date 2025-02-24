Зеленский поздравил Мерца с победой на парламентских выборах в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на досрочных парламентских выборах в Германии.

Источник: Зеленский в сети Х

Детали: В поздравлении Зеленский отметил о "четком голосе избирателей", важном для Европы.

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Прямая речь Зеленского: "Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы.

Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов. Европе нужны общие успехи, и успехи принесут Европе еще больше единства".

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