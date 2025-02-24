Зеленский поздравил Мерца с победой на парламентских выборах в Германии
Понедельник, 24 февраля 2025, 01:56
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на досрочных парламентских выборах в Германии.
Источник: Зеленский в сети Х
Детали: В поздравлении Зеленский отметил о "четком голосе избирателей", важном для Европы.
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Прямая речь Зеленского: "Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы.
Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов. Европе нужны общие успехи, и успехи принесут Европе еще больше единства".
Предыстория:
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- Результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствуют о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.
- Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5% – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.
- На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.