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Война 2025

Зеленский поздравил Мерца с победой на парламентских выборах в Германии

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 01:56
Зеленский поздравил Мерца с победой на парламентских выборах в Германии
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на досрочных парламентских выборах в Германии.

Источник: Зеленский в сети Х

Детали: В поздравлении Зеленский отметил о "четком голосе избирателей", важном для Европы.

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Прямая речь Зеленского: "Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы.

Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов. Европе нужны общие успехи, и успехи принесут Европе еще больше единства".

Предыстория:

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  • Результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствуют о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.
  • Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5% – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.
  • На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.

ГерманиявиборыЗеленский
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