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Війна 2025

Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 04:14
Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти Росії
Вінстон Пітерс, фото: THE POST

Нова Зеландія оголосила про розширення санкцій проти Росії на знак підтримки України.

Джерело: МЗС Нової Зеландії, Stuff

Деталі: Зазначається, що міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про посилення санкцій проти російських компаній і підтримку відновлення та реконструкції України.

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Нові санкції будуть стосуватися 52 фізичних та юридичних осіб.

Дослівно МЗС Нової Зеландії: "… до переліку включено 27 фізичних та 25 юридичних осіб".

Деталі: Ідеться про причетних до військово-промислового комплексу Росії та її енергетичного сектору.

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Крім того, зазначають у МЗС, до санкційного списку включені "російські суб'єкти, причетні до примусового переселення або перевиховання українських дітей, та високопоставлені північнокорейські військовослужбовці, залучені до надання стратегічної допомоги Росії у військових діях".

Заява Пітерса приурочена до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також міністр оголосив про подальший внесок у розмірі 3 мільйонів доларів до Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), що допомагає Україні і яким керує Світовий банк.

Пряма мова Пірса: "Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ".

санкціїросійсько-українська війна
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