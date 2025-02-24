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Война 2025

Новая Зеландия объявила о расширении санкций против России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 04:14
Новая Зеландия объявила о расширении санкций против России
Уинстон Питерс, фото: THE POST

Новая Зеландия объявила о расширении санкций против России в знак поддержки Украины.

Источник: МИД Новой Зеландии, Stuff

Детали: Отмечается, что министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил об усилении санкций против российских компаний и поддержку восстановления и реконструкции Украины.

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Новые санкции будут касаться 52 физических и юридических лиц.

Дословно МИД Новой Зеландии: "... в перечень включены 27 физических и 25 юридических лиц".

Детали: Речь идет о причастных к военно-промышленному комплексу России и ее энергетическому сектору.

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Кроме того, отмечают в МИД, в санкционный список включены "российские субъекты, причастные к принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей, и высокопоставленные северокорейские военнослужащие, привлеченные к оказанию стратегической помощи России в военных действиях".

Заявление Питерса приурочено к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Также министр объявил о дальнейшем взносе в размере 3 миллионов долларов в Фонд URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), который помогает Украине и которым руководит Всемирный банк.

Прямая речь Пирса: "Фонд поддерживает правительство Украины в поддержке услуг, проведении мероприятий по оказанию помощи, а также в планировании и реализации восстановления, реконструкции и реформ".

санкциироссийско-украинская война
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