Росіяни вдарили по Харкову КАБом – мер
Понеділок, 24 лютого 2025, 06:08
На світанку 24 лютого росіяни КАБом атакували Харків, приліт стався у Київському районі по цивільному підприємству.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: За словами Терехова, о четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом.
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Пряма мова Терехова: "Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство.
На щастя, ніхто не постраждав. Щодо руйнувань та пошкоджень – інформація уточнюється".