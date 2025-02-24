Росіяни вдарили по Харкову КАБом – мер

На світанку 24 лютого росіяни КАБом атакували Харків, приліт стався у Київському районі по цивільному підприємству.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: За словами Терехова, о четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом.

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Пряма мова Терехова: "Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство.

На щастя, ніхто не постраждав. Щодо руйнувань та пошкоджень – інформація уточнюється".