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Война 2025

Россияне ударили по Харькову УАБом – мэр

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 06:08
Россияне ударили по Харькову УАБом – мэр
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На рассвете 24 февраля россияне УАБом атаковали Харьков, прилет произошел в Киевском районе по гражданскому предприятию.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Терехова, в четыре утра враг ударил по Харькову УАБом.

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Прямая речь Терехова: "Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие.

К счастью, никто не пострадал. Относительно разрушений и повреждений – информация уточняется".

Харьковроссийско-украинская война
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