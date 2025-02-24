Россияне ударили по Харькову УАБом – мэр

На рассвете 24 февраля россияне УАБом атаковали Харьков, прилет произошел в Киевском районе по гражданскому предприятию.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Терехова, в четыре утра враг ударил по Харькову УАБом.

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Прямая речь Терехова: "Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие.

К счастью, никто не пострадал. Относительно разрушений и повреждений – информация уточняется".