Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ВМС знищили 10 "Шахедів" у небі над Одещиною

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 06:56
ВМС знищили 10 Шахедів у небі над Одещиною
скриншот

Військові моряки Сил оборони знищили 10 російських "Шахедів" у небі над Одещиною.

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: ВМС у соцмережах опублікували відео, зазначивши: "Бій за небо над Одещиною – військові моряки знищують "Шахеди"".

Реклама:

У повідомленні додали, що воїни угруповання ВМС ЗС України знищили 10 ударних БпЛА типу Shahed.

Одеська областьШахедбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
Стефанішина: Україна і США уже фіналізують угоду про ресурси
Президент Литви пропонує вступ України в ЄС 1 січня 2030 року
Зеленський: Кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених
Усі новини...
Одеська область
Через атаку "Шахедів" біля Одеси постраждали три людини
Росіяни атакували Одещину: троє постраждалих
Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області
Останні новини
15:11
ФотоВихваляли Путіна та закликали захопити Україну: СБУ затримала двох священників УПЦ МП
14:57
Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа
14:51
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
14:50
Підтримка України від МВФ під питанням. І не лише через Трампа
14:30
Гральний бізнес платить менше податків другий місяць поспіль
14:29
ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
14:28
Була пошкоджена третина мозку: історія відновлення захисника, який на фронті отримав важке поранення
14:27
Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Кріппа співпрацюватиме із забудовником DIM
14:24
Профільна єврокомісарка розповіла про зобов’язання ЄС щодо вступу України
14:20
Понад три чверті компаній ЄБА працюватимуть в Україні, навіть якщо війна не закінчиться цьогоріч
Усі новини...
Реклама:
Реклама: