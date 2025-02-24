ВМС знищили 10 "Шахедів" у небі над Одещиною
Понеділок, 24 лютого 2025, 06:56
Військові моряки Сил оборони знищили 10 російських "Шахедів" у небі над Одещиною.
Джерело: ВМС ЗСУ
Деталі: ВМС у соцмережах опублікували відео, зазначивши: "Бій за небо над Одещиною – військові моряки знищують "Шахеди"".
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У повідомленні додали, що воїни угруповання ВМС ЗС України знищили 10 ударних БпЛА типу Shahed.
Військові моряки знищують "Шахеди"— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2025
Відео: ВМС ЗСУ pic.twitter.com/WTOvAqJSZY