Combat efforts in the sky Screenshot

The Ukrainian Navy has destroyed 10 Russian Shahed drones in the sky over Odesa Oblast.

Source: Ukrainian Navy

Details: The Navy published a video on social media, stating: "The battle for the sky over Odesa Oblast – the Navy’s sailors are destroying Shahed drones".

The statement added that the Ukrainian Navy had destroyed 10 Shahed attack UAVs.

Військові моряки знищують "Шахеди"

Відео: ВМС ЗСУ pic.twitter.com/WTOvAqJSZY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2025

