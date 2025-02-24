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Война 2025

ВМС уничтожили 10 "Шахедов" в небе над Одесской областью

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 06:56
ВМС уничтожили 10 Шахедов в небе над Одесской областью
скриншот

Военные моряки Сил обороны уничтожили 10 российских "Шахедов" в небе над Одесской областью.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: ВМС в соцсетях опубликовали видео, отметив: "Бой за небо над Одесской областью - военные моряки уничтожают "Шахеды"".

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В сообщении добавили, что воины группировки ВМС ВС Украины уничтожили 10 ударных БпЛА типа Shahed.

Одесская областьШахедбеспилотники
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