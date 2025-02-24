ВМС уничтожили 10 "Шахедов" в небе над Одесской областью
Понедельник, 24 февраля 2025, 06:56
Военные моряки Сил обороны уничтожили 10 российских "Шахедов" в небе над Одесской областью.
Источник: ВМС ВСУ
Детали: ВМС в соцсетях опубликовали видео, отметив: "Бой за небо над Одесской областью - военные моряки уничтожают "Шахеды"".
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В сообщении добавили, что воины группировки ВМС ВС Украины уничтожили 10 ударных БпЛА типа Shahed.
Військові моряки знищують "Шахеди"— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 24, 2025
Відео: ВМС ЗСУ pic.twitter.com/WTOvAqJSZY