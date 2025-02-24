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ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів і 44 артсистеми за добу

Ірина БалачукПонеділок, 24 лютого 2025, 07:14
ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів і 44 артсистеми за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 050 окупантів та 389 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 868 230 (+1 050) осіб,
  • танків – 10 177 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 21 157 (+6) од,
  • артилерійських систем – 23 626 (+44) од,
  • РСЗВ – 1 299 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 645 (+217) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 444 (+110) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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