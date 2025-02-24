ЗСУ знешкодили понад тисячу окупантів і 44 артсистеми за добу
Понеділок, 24 лютого 2025, 07:14
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 050 окупантів та 389 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 868 230 (+1 050) осіб,
- танків – 10 177 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 21 157 (+6) од,
- артилерійських систем – 23 626 (+44) од,
- РСЗВ – 1 299 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 645 (+217) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 444 (+110) од.
Дані уточнюються.