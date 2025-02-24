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Война 2025

ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и 44 артсистемы за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 24 февраля 2025, 07:14
ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и 44 артсистемы за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 050 оккупантов и 389 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 868 230 (+1 050) человек,
  • танков – 10 177 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 157 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 23 626 (+44) ед,
  • РСЗО – 1 299 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 645 (+217) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 444 (+110) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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