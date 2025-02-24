ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и 44 артсистемы за сутки
Понедельник, 24 февраля 2025, 07:14
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 050 оккупантов и 389 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 868 230 (+1 050) человек,
- танков – 10 177 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 21 157 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 23 626 (+44) ед,
- РСЗО – 1 299 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 645 (+217) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 444 (+110) ед.
Данные уточняются.