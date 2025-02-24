До Києва прибули президентка Єврокомісії та глава Євроради
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 24 лютого.
Джерело: Кошта і фон дер Ляєн у соцмережі Х
Пряма мова голови Євроради: "В Україні, про Україну, з Україною".
Деталі: Він також запостив фото з київського залізничного вокзалу разом з Урсулою фон дер Ляєн.
In Ukraine, about Ukraine, with Ukraine. pic.twitter.com/jszwFdyz05— António Costa (@eucopresident) February 24, 2025
Пряма мова фон дер Ляєн: "У 3-тю річницю жорстокого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи".
On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025
We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.
In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.
It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6
Як видно зі світлини та відео, зустрічав гостей України керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Сибіга.
Передісторія:
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого до Києва прибудуть лідери 13 країн. На цей день у столиці запланований саміт, на якому йтиметься про стратегію України, а також про формати гарантій безпеки. За словами Зеленського, ще 24 лідери долучаться до події онлайн.