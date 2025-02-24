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До Києва прибули президентка Єврокомісії та глава Євроради  

Ірина БалачукПонеділок, 24 лютого 2025, 07:31
До Києва прибули президентка Єврокомісії та глава Євроради  
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта у Києві вранці 24 лютого. Фото зі сторінки Антоніу Кошта у мережі Х

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 24 лютого.

Джерело: Кошта і фон дер Ляєн у соцмережі Х

Пряма мова голови Євроради: "В Україні, про Україну, з Україною".

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Деталі: Він також запостив фото з київського залізничного вокзалу разом з Урсулою фон дер Ляєн.

Пряма мова фон дер Ляєн: "У 3-тю річницю жорстокого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи". 

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Як видно зі світлини та відео, зустрічав гостей України керівник Офісу президента Андрій Єрмак та очільник МЗС Андрій Сибіга.

Передісторія:

  • Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого до Києва прибудуть лідери 13 країн. На цей день у столиці запланований саміт, на якому йтиметься про стратегію України, а також про формати гарантій безпеки. За словами Зеленського, ще 24 лідери долучаться до події онлайн. 

ЄврокомісіяЄС
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