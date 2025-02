В Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 24 февраля.

Источник: Кошта и фон дер Ляйен в соцсети Х

Прямая речь главы Евросовета: "В Украине, об Украине, с Украиной".

Детали: Он также запостил фото с киевского железнодорожного вокзала вместе с Урсулой фон дер Ляйен.

Прямая речь фон дер Ляйен: "В 3-ю годовщину жестокого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы".

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6