Британія введе нові персональні санкції проти Росії

Велика Британія вирішила заборонити в'їзд особам, які надають значну підтримку Росії, або зобов'язані своїм багатством російській державі. Нові санкції планують оголосили 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Британський уряд повідомив, що під санкції також попадуть особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду. Йдеться про деяких високопоставлених політиків, урядовців та бізнесменів.

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Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс пояснив, що його послання друзям Путіна в Москві було простим: "Вам не раді у Великій Британії".

"Заходи, які оголосимо сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну", – сказав міністр.

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