Британія введе нові персональні санкції проти Росії
Велика Британія вирішила заборонити в'їзд особам, які надають значну підтримку Росії, або зобов'язані своїм багатством російській державі. Нові санкції планують оголосили 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Британський уряд повідомив, що під санкції також попадуть особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду. Йдеться про деяких високопоставлених політиків, урядовців та бізнесменів.
Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс пояснив, що його послання друзям Путіна в Москві було простим: "Вам не раді у Великій Британії".
"Заходи, які оголосимо сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну", – сказав міністр.
Передісторія:
- Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснять візити до США. Перед цим вони обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Очікується, що Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
- У той самий час, президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.