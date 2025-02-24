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Британія введе нові персональні санкції проти Росії

Іванна Костіна, Ірина БалачукПонеділок, 24 лютого 2025, 08:05
Британія введе нові персональні санкції проти Росії
Фото ілюстративне Getty images

Велика Британія вирішила заборонити в'їзд особам, які надають значну підтримку Росії, або зобов'язані своїм багатством російській державі. Нові санкції планують оголосили 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Британський уряд повідомив, що під санкції також попадуть особи, які мають доступ до найвищих щаблів російського уряду. Йдеться про деяких високопоставлених політиків, урядовців та бізнесменів.

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Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс пояснив, що його послання друзям Путіна в Москві було простим: "Вам не раді у Великій Британії".

"Заходи, які оголосимо сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну і невиправдану війну", – сказав міністр.

Передісторія:

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Велика БританіяРосіясанкції
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