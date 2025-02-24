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Война 2025

Британия введет новые персональные санкции против России

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 24 февраля 2025, 08:05
Британия введет новые персональные санкции против России
Фото иллюстративное Getty images

Великобритания решила запретить въезд лицам, которые оказывают значительную поддержку России, или обязаны своим богатством российскому государству. Новые санкции планируют объявили 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Британское правительство сообщило, что под санкции также попадут лица, имеющие доступ к высшим ступеням российского правительства. Речь идет о некоторых высокопоставленных политиках, чиновниках и бизнесменах.

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Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис объяснил, что его послание друзьям Путина в Москве было простым: "Вам не рады в Великобритании".

"Меры, которые мы объявим сегодня, хлопают дверью перед олигархами, которые обогатились за счет российского народа, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", – сказал министр.

Предыстория:

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ВеликобританияРосcиясанкции
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