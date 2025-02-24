Британия введет новые персональные санкции против России
Великобритания решила запретить въезд лицам, которые оказывают значительную поддержку России, или обязаны своим богатством российскому государству. Новые санкции планируют объявили 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Британское правительство сообщило, что под санкции также попадут лица, имеющие доступ к высшим ступеням российского правительства. Речь идет о некоторых высокопоставленных политиках, чиновниках и бизнесменах.
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис объяснил, что его послание друзьям Путина в Москве было простым: "Вам не рады в Великобритании".
"Меры, которые мы объявим сегодня, хлопают дверью перед олигархами, которые обогатились за счет российского народа, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", – сказал министр.
Предыстория:
- На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершат визиты в США. Перед этим они обменялись мнениями с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
- Ожидается, что Макрон и Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.
- В то же время, президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.