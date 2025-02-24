Британия введет новые персональные санкции против России

Великобритания решила запретить въезд лицам, которые оказывают значительную поддержку России, или обязаны своим богатством российскому государству. Новые санкции планируют объявили 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Британское правительство сообщило, что под санкции также попадут лица, имеющие доступ к высшим ступеням российского правительства. Речь идет о некоторых высокопоставленных политиках, чиновниках и бизнесменах.

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Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис объяснил, что его послание друзьям Путина в Москве было простым: "Вам не рады в Великобритании".

"Меры, которые мы объявим сегодня, хлопают дверью перед олигархами, которые обогатились за счет российского народа, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", – сказал министр.

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