У річницю повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 185 ударних БПЛА

Від вечора 23 лютого російські військові атакували Україну 185-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 184 дрони не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 підтверджено збиття 113-ти ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.



71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Чому це важливо: Уночі 24 лютого 2022 року Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Усі три роки агресії РФ намагається видати себе за жертву і повторює брехливі заяви про нібито готовність до переговорів задля припинення війни.

При цьому агресорка продовжує кожного дня атакувати Україну ударними дронами і ракетами, щоденно убиваючи людей, і водночас продовжує диктувати свої кабальні вимоги щодо перемовин, як то окупація загарбаних нею територій, роззброєння і позаблоковий статус України і тому подібне.