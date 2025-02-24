Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У річницю повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 185 ударних БПЛА

Ірина БалачукПонеділок, 24 лютого 2025, 08:32
У річницю повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 185 ударних БПЛА
Фото з Facebook Повітряних сил ЗСУ

Від вечора 23 лютого російські військові атакували Україну 185-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 184 дрони не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 підтверджено збиття 113-ти ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

Реклама:

Деталі: У Повітряних силах зазначили, що внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

РЕКЛАМА:

Чому це важливо: Уночі 24 лютого 2022 року Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Усі три роки агресії РФ намагається видати себе за жертву і повторює брехливі заяви про нібито готовність до переговорів задля припинення війни.

При цьому агресорка продовжує кожного дня атакувати Україну ударними дронами і ракетами, щоденно убиваючи людей, і водночас продовжує диктувати свої кабальні вимоги щодо перемовин, як то окупація загарбаних нею територій, роззброєння і позаблоковий статус України і тому подібне.  

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
Стефанішина: Україна і США уже фіналізують угоду про ресурси
Президент Литви пропонує вступ України в ЄС 1 січня 2030 року
Зеленський: Кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Рекордна атака дронів: росіяни запустили 267 безпілотників по Україні – 138 було збито
Росія атакувала Україну 14-ма ракетами і 161-м безпілотником: вдалося збити 80 дронів
Росіяни атакували Україну безпілотниками і балістикою: ППО збила 106 дронів
Останні новини
15:11
ФотоВихваляли Путіна та закликали захопити Україну: СБУ затримала двох священників УПЦ МП
14:57
Apple інвестує 500 мільярдів доларів в США у відповідь на мита Трампа
14:51
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
14:50
Підтримка України від МВФ під питанням. І не лише через Трампа
14:30
Гральний бізнес платить менше податків другий місяць поспіль
14:29
ЄС може збільшити обсяг військової допомоги Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
14:28
Була пошкоджена третина мозку: історія відновлення захисника, який на фронті отримав важке поранення
14:27
Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Кріппа співпрацюватиме із забудовником DIM
14:24
Профільна єврокомісарка розповіла про зобов’язання ЄС щодо вступу України
14:20
Понад три чверті компаній ЄБА працюватимуть в Україні, навіть якщо війна не закінчиться цьогоріч
Усі новини...
Реклама:
Реклама: