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Война 2025

В годовщину полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 185 ударных БПЛА

Ирина БалачукПонедельник, 24 февраля 2025, 08:32
В годовщину полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 185 ударных БПЛА
Фото из Facebook Воздушных сил ВСУ

С вечера 23 февраля российские военные атаковали Украину 185-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 184 дрона не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 подтверждено сбитие 113-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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71 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)".

Детали: В Воздушных силах отметили, что в результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Киевская и Хмельницкая области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Почему это важно: Ночью 24 февраля 2022 года Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину. Все три года агрессии РФ пытается выдать себя за жертву и повторяет лживые заявления о якобы готовности к переговорам для прекращения войны.

При этом агрессорка продолжает каждый день атаковать Украину ударными дронами и ракетами, ежедневно убивая людей, и одновременно продолжает диктовать свои кабальные требования относительно переговоров – такие как оккупация захваченных ею территорий, разоружение и внеблоковый статус Украины и тому подобное. 

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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