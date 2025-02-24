ЗСУ на фронті вступали у бій з росіянами 96 разів протягом минулої доби – Генштаб

Найактивніше армія РФ атакувала за минулу добу Курський та Покровський напрямки, а загалом на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (23 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет, а також 52 авіаударів, скинувши 106 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3250 дронів-камікадзе."

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 2 рази намагалися прорвати оборону біля Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки, але українські військові відбили штурми поблизу Петропавлівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку противник атакував 15 разів, намагаючись прорватися біля Торського, Новоєгорівки, Новолюбівки, Ямполівки, Кузьминого, а також у напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини та Чернещини.

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У районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку ворог здійснив 2 наступи, які були відбиті.

На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення поблизу Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку росіяни 9 разів атакували в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 22 штурми в бік Променя, Котлиного, Андріївки, Богданівки, Улаклів, Новосергіївки, Молодецького, Леонтовичів, Покровська, Миролюбівки та Водяного Другого.

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 11 атак у напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку ворог штурмував позиції українських захисників 1 раз у районі Степового.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках вчора активних бойових дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак підготовки наступу з боку противника.

Українські військові продовжують операцію в Курській області. Вчора росіяни здійснили 22 авіаудари, скинувши 45 КАБ, а також обстріляли позиції українських військ 374 рази, зокрема 7 разів із РСЗВ. Захисники України відбили 19 штурмів.