ВСУ на фронте вступали в бой с россиянами 96 раз за прошедшие сутки – Генштаб

Активнее всего армия РФ атаковала за минувшие сутки Курское и Покровское направления, а всего на фронте произошло 96 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (23 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 52 авиаудара, сбросив 106 УАБ. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, в том числе 145 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3250 дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении российские войска 2 раза пытались прорвать оборону у Волчанска и Западного.

На Купянском направлении вчера произошло 4 атаки, но украинские военные отбили штурмы вблизи Петропавловки, Загрызово и Богуславки.

На Лиманском направлении противник атаковал 15 раз, пытаясь прорваться возле Торского, Новоегоровки, Новолюбовки, Ямполовки, Кузьминого, а также в направлении Нового, Новоплатоновки, Шийковки, Зеленой Долины и Чернещины.

РЕКЛАМА:

В районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении враг совершил 2 наступления, которые были отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения вблизи Часового Яра и Александро-Шультино.

На Торецком направлении россияне 9 раз атаковали в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении украинские военные остановили 22 штурма в сторону Луча, Котлиного, Андреевки, Богдановки, Улаклов, Новосергиевки, Молодецкого, Леонтовичей, Покровска, Миролюбовки и Водяного Второго.

На Новопавловском направлении российские войска совершили 11 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении враг штурмовал позиции украинских защитников 1 раз в районе Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вчера активных боевых действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков подготовки наступления со стороны противника.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области. Вчера россияне совершили 22 авиаудара, сбросив 45 УАБ, а также обстреляли позиции украинских войск 374 раза, в том числе 7 раз из РСЗО. Защитники Украины отбили 19 штурмов.