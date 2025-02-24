Мир в Україні може бути більш небезпечний, ніж нинішня війна – прем’єрка Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що нині влада США створює "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО і Європи, і висловила сумнів, що глава РФ хоче миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DR

Пряма мова Фредеріксен: "Я не відчуваю такої впевненості щодо американців, як у минулому… Але я думаю, що всі здивовані швидкістю, з якою була створена невизначеність з американського боку, і ми повинні реагувати на це".

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Деталі: Коментуючи зусилля США та президента Трампа щодо припинення війни в Україні, представниця Данії заявила, що не довіряє Путіну та його намірам, і не думає, що "він хоче миру в Україні".

"Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді (може бути – ред.) більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз", – сказала Фредеріксен.

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