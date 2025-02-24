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Война 2025

Мир в Украине может быть более опасен, чем нынешняя война – премьер-министр Дании

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 24 февраля 2025, 09:47
Мир в Украине может быть более опасен, чем нынешняя война – премьер-министр Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото из Facebook

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сейчас власти США создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы, и выразила сомнение, что глава РФ хочет мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DR

Прямая речь Фредериксен: "Я не чувствую такой уверенности в отношении американцев, как в прошлом... Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это".

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Детали: Комментируя усилия США и президента Трампа относительно прекращения войны в Украине, представитель Дании заявила, что не доверяет Путину и его намерениям, и не думает, что "он хочет мира в Украине".

"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле (может быть – ред.) более опасный, чем война, которая происходит сейчас", – сказала Фредериксен.

Предыстория:

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  • Премьер Дании является одной из тех, кто прибыл в Киев в день третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.
  • Шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).

Данияроссийско-украинская войнамирпереговоры
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