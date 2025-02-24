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В РФ натякнули США, що знову почнуть бойові дії у разі короткострокового перемир’я

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 лютого 2025, 10:28
В РФ натякнули США, що знову почнуть бойові дії у разі короткострокового перемир’я
Фото: колаж Getty Images

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков в інтерв’ю російським пропагандистам заявив, що Росія прагне довгострокової мирної угоди щодо України, яка спрямована на усунення "першопричин конфлікту", а не швидкого припинення вогню за підтримки США з подальшим швидким відновленням бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Рябкова пропагандистам "РИА Новости"

Пряма мова Рябкова: "Ми можемо з достатньою впевненістю визнати бажання американської сторони рухатися до швидкого припинення вогню.

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Але... припинення вогню без довгострокового врегулювання – це шлях до швидкого відновлення бойових дій і відновлення конфлікту з ще більш серйозними наслідками, в тому числі і для російсько-американських відносин. Ми цього не хочемо".

Деталі: Рябков заявив, що Москва прагне укласти угоду щодо України, яка витримала б випробування часом.

За словами Рябкова, російсько-американські переговори, що відбулися минулого тижня в Ер-Ріяді, за підсумками яких Москва домовилася працювати над відновленням двосторонніх зв'язків і підготовкою до переговорів по Україні, не внесли більшої ясності в мирний план президента Дональда Трампа щодо України.

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Що було раніше:

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.
  • 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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РосіяСШАУкраїнаросійсько-українська війна
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