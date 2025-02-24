В РФ намекнули США, что снова начнут боевые действия в случае краткосрочного перемирия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью российским пропагандистам заявил, что Россия стремится к долгосрочному мирному соглашению по Украине, которое направлено на устранение "первопричин конфликта", а не быстрого прекращения огня при поддержке США с последующим быстрым возобновлением боевых действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Рябкова пропагандистам "РИА Новости"

Прямая речь Рябкова: "Мы можем с достаточной уверенностью признать желание американской стороны двигаться к быстрому прекращению огня.

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Но... прекращение огня без долгосрочного урегулирования - это путь к быстрому возобновлению боевых действий и возобновлению конфликта с еще более серьезными последствиями, в том числе и для российско-американских отношений. Мы этого не хотим".

Детали: Рябков заявил, что Москва стремится заключить соглашение по Украине, которое выдержало бы испытание временем.

По словам Рябкова, российско-американские переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе в Эр-Рияде, по итогам которых Москва договорилась работать над восстановлением двусторонних связей и подготовкой к переговорам по Украине, не внесли большей ясности в мирный план президента Дональда Трампа по Украине.

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Что предшествовало:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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