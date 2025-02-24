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Україна отримає від ЄС 3,5 млрд євро у березні – фон дер Ляєн

Христина Бондарєва, Ірина БалачукПонеділок, 24 лютого 2025, 10:26
Україна отримає від ЄС 3,5 млрд євро у березні – фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото з соцмережі Х

У березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває у Києві на Міжнародному саміті підтримки України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова глави Єврокомісії: "Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України надійде вже в березні". 

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Деталі: Вона наголосила, що "Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент" і підкреслила, що нині на кону не лише доля України, а й доля Європи, тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України.

"На сьогодні наш Союз і держави-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший", – констатувала фон дер Ляєн.

Передісторія:

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  • Раніше повідомлялося, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
  • Раніше віцепрем’єрка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.
  • Ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) фінансується за рахунок заморожених російських активів.
  • Український уряд очікував, що частка ЄС у G7 ERA становитиме 18,1 млрд євро.

ЄСдопомога Україні
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