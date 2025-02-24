Україна отримає від ЄС 3,5 млрд євро у березні – фон дер Ляєн
Понеділок, 24 лютого 2025, 10:26
У березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває у Києві на Міжнародному саміті підтримки України.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова глави Єврокомісії: "Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України надійде вже в березні".
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Деталі: Вона наголосила, що "Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент" і підкреслила, що нині на кону не лише доля України, а й доля Європи, тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України.
"На сьогодні наш Союз і держави-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший", – констатувала фон дер Ляєн.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.
- Раніше віцепрем’єрка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.
- Ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) фінансується за рахунок заморожених російських активів.
- Український уряд очікував, що частка ЄС у G7 ERA становитиме 18,1 млрд євро.