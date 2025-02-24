Украина получит от ЕС 3,5 млрд евро в марте – фон дер Ляйен

В марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Киеве на Международном саммите поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь главы Еврокомиссии: "Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте".

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Детали: Она отметила, что "Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент" и подчеркнула, что сейчас на кону не только судьба Украины, но и судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины.

"На сегодня наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", – констатировала фон дер Ляйен.

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