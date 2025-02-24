Украина получит от ЕС 3,5 млрд евро в марте – фон дер Ляйен
В марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в Киеве на Международном саммите поддержки Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь главы Еврокомиссии: "Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте".
Детали: Она отметила, что "Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент" и подчеркнула, что сейчас на кону не только судьба Украины, но и судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины.
"На сегодня наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", – констатировала фон дер Ляйен.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.
- Ранее вице-премьер Юлия Свириденко сообщала, что Украина ожидает получить 12,5 млрд евро от ЕС в 2025 году в рамках Ukraine Facility.
- Инициатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) финансируется за счет замороженных российских активов.
- Украинское правительство ожидало, что доля ЕС в G7 ERA составит 18,1 млрд евро.