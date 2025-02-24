Президент Литви пропонує вступ України в ЄС 1 січня 2030 року
Понеділок, 24 лютого 2025, 11:54
Литовський президент Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року датою вступу України до Європейського Союзу.
Джерело: Науседа на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві 24 лютого, цитує "Європейська правда"
Деталі: Очільник держави відзначив, що зараз настав час лідерства і європейці повинні взяти на себе відповідальність без зволікань.
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"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", – сказав Науседа.
Він додав, що відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів. "Зробімо шлях України до ЄС невідворотним", – сказав Науседа.
Передісторія:
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- В середині лютого медіа з посиланням на джерела повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого кластера з Україною у рамках переговорів про вступ до ЄС.
- Згодом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала процес вступу України в ЄС. Угорщина вимагала розширити перелік умов, висунутих на адресу України.
- Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив 22 лютого, що долю членства України в ЄС вирішуватимуть угорці – й Україна ніколи не приєднається до союзу всупереч їхній волі.