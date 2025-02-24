Президент Литви пропонує вступ України в ЄС 1 січня 2030 року

Литовський президент Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року датою вступу України до Європейського Союзу.

Джерело: Науседа на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві 24 лютого, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник держави відзначив, що зараз настав час лідерства і європейці повинні взяти на себе відповідальність без зволікань.

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"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", – сказав Науседа.

Він додав, що відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів. "Зробімо шлях України до ЄС невідворотним", – сказав Науседа.

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