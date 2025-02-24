Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года

Литовский президент Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года датой вступления Украины в Европейский Союз.

Источник: Науседа на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве 24 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что сейчас настало время лидерства и европейцы должны взять на себя ответственность без проволочек.

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"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", – сказал Науседа.

Он добавил, что открытие первого кластера переговоров можно было бы сделать возможным в течение следующих недель. "Сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", – сказал Науседа.

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