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Война 2025

Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 11:54
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Науседа и Зеленский. иллюстративное фото из соцсети Х президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года датой вступления Украины в Европейский Союз.

Источник: Науседа на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве 24 февраля, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава государства отметил, что сейчас настало время лидерства и европейцы должны взять на себя ответственность без проволочек.

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"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", – сказал Науседа.

Он добавил, что открытие первого кластера переговоров можно было бы сделать возможным в течение следующих недель. "Сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", – сказал Науседа.

Предыстория:

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  • В середине февраля медиа со ссылкой на источники сообщали, что венгры заблокировали открытие первого кластера с Украиной в рамках переговоров о вступлении в ЕС.
  • Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС. Венгрия требовала расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины.
  • Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил 22 февраля, что судьбу членства Украины в ЕС будут решать венгры – и Украина никогда не присоединится к союзу вопреки их воле.

ЕСУкраинаевроинтеграцияЛитва
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