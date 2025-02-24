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Мерц заявив, що для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 лютого 2025, 12:12
Мерц заявив, що для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів
Фрідріх Мерц, Володимир Зеленський, фото: ОП

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, у третю річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що для досягнення справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів.

Джерело: Мерц у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ймовірний наступний канцлер Німеччини запевнив, що після трьох років загарбницької війни Росії Європа залишається твердо на боці України.

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Пряма мова Мерца: "Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію. Для досягнення справедливого миру країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних переговорів".

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НімеччинаУкраїнаросійсько-українська війнапереговори
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