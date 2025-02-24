Мерц заявив, що для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, у третю річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявив, що для досягнення справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів.

Джерело: Мерц у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ймовірний наступний канцлер Німеччини запевнив, що після трьох років загарбницької війни Росії Європа залишається твердо на боці України.

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Пряма мова Мерца: "Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію. Для досягнення справедливого миру країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних переговорів".

Що було раніше:

Консервативний блок ХДС/ХСС набрав найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.

У неділю ввечері Мерц пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

Деталі читайте у статті: Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу