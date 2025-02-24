Мерц уверен, что для справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.

Источник: Мерц в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вероятный следующий канцлер Германии заверил, что после трех лет захватнической войны России Европа остается твердо на стороне Украины.

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Прямая речь Мерца: "Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию. Для достижения справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна быть частью мирных переговоров".

Что предшествовало:

Консервативный блок ХДС/ХСС набрал наибольшее количество голосов избирателей по итогам выборов 23 февраля, а Мерц, как ожидается, станет следующим канцлером Германии.

В воскресенье вечером Мерц пообещал укрепить независимость от США и усомнился в будущем существования НАТО.

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