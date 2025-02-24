У Херсоні російський обстріл зруйнував будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка

Росіяни в ніч на 24 лютого обстріляли Дніпровський район Херсона: внаслідок атаки на приватний будинок загинув 72-річний чоловік, рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

Джерело: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, ДСНС Херсонщини

Пряма мова Прокудіна: "Через нічний російський обстріл Дніпровського району Херсона загинув місцевий житель.

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Внаслідок ворожого удару по приватному будинку, смертельні травми дістав 72-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з-під завалів".

Фото з Telegram ДСНС Херсонщини

Деталі: Як повідомили рятувальники, також під час нічного обстрілу після влучання боєприпасів у Херсоні виникли пожежі за двома адресами. Вогнем пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль та гараж. Пожежі оперативно ліквідували.

За інформацією ДСНС, під ворожий вогонь потрапило і село Комишани, де зайнявся приватний будинок, рятувальники погасили пожежу.