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В Херсоне российский обстрел разрушил дом: спасатели нашли тело мужчины

Степан ГафткоПонедельник, 24 февраля 2025, 12:29
В Херсоне российский обстрел разрушил дом: спасатели нашли тело мужчины
Фото с Telegram ГСЧС Херсонской области

Россияне в ночь на 24 февраля обстреляли Днепровский район Херсона: в результате атаки на частный дом погиб 72-летний мужчина, спасатели достали его тело из-под завалов.

Источник: Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, ГСЧС Херсонщины

Прямая речь Прокудина: "Из-за ночного российского обстрела Днепровского района Херсона погиб местный житель.

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В результате вражеского удара по частному дому, смертельные травмы получил 72-летний мужчина. Спасатели деблокировали его тело из-под завалов".

 
Фото с Telegram ГСЧС Херсонской области

Детали: Как сообщили спасатели, также во время ночного обстрела после попадания боеприпасов в Херсоне возникли пожары по двум адресам. Огнем повреждены частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль и гараж. Пожары оперативно ликвидировали.

По информации ГСЧС, под вражеский огонь попало и село Комышаны, где загорелся частный дом, спасатели погасили пожар.

российско-украинская войнаобстрелХерсонская область
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