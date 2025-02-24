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Канада передасть Україні тренажери для F-16 і 25 бронемашин

Понеділок, 24 лютого 2025, 12:35
Канада передасть Україні тренажери для F-16 і 25 бронемашин
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото ОП

У новий пакет допомоги Україні від Канади увійдуть 25 бойових машин піхоти LAV-3 та 4 авіаційні тренажери для винищувачів F-16, повідомив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трюдо на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві 24 лютого

Пряма мова прем’єр-міністра Канади: "Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги".

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Деталі: Він додав, що окремо Канада передасть Україні першу частину допомоги у розмірі $5 млрд, що фінансується коштом надходжень від заморожених російських активів.

Передісторія:

  • З нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.
  • Цього ж дня стало відомо, що шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).
  • А Фінляндія підтримує другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.

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