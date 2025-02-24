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Канада передаст Украине тренажеры для F-16 и 25 бронемашин

Понедельник, 24 февраля 2025, 12:35
Канада передаст Украине тренажеры для F-16 и 25 бронемашин
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото ОП

В новый пакет помощи Украине от Канады войдут 25 боевых машин пехоты LAV-3 и 4 авиационных тренажера для истребителей F-16, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трюдо на пленарном заседании форума „Поддержи Украину" в Киеве 24 февраля

Прямая речь премьер-министра Канады: "Это в дополнение к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи".

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Детали: Он добавил, что отдельно Канада передаст Украине первую часть помощи в размере $5 млрд, финансируемой за счет поступлений от замороженных российских активов.

Предыстория:

  • По случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.
  • В этот же день стало известно, что шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).
  • А Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.

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