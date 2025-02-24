Стефанішина: Україна і США уже фіналізують угоду про ресурси

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

Джерело: Стефанішина написала у понеділок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Віцепрем’єрка відзначила, що переговори "були дуже конструктивними" і "майже всі ключові деталі вже узгоджені".

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"Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди… Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед", – повідомила Стефанішина.

Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про конструктивний раунд переговорів з американською стороною щодо угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".

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Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю заявив, що в угоді про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки від США.