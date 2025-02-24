Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Стефанишина: Украина и США уже финализируют соглашение об ископаемых

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПонедельник, 24 февраля 2025, 12:45
Стефанишина: Украина и США уже финализируют соглашение об ископаемых
Ольга Стефанишина. Фото з Facebook

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Источник: Стефанишина написала в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Вице-премьер отметила, что переговоры "были очень конструктивными" и "почти все ключевые детали уже согласованы".

Реклама:

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению... Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед", – сообщила Стефанишина.

Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о конструктивном раунде переговоров с американской стороной по соглашению о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов страны.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".

РЕКЛАМА:

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что в соглашении об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.

СШАУкраинаресурсы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Зеленский: Шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных
Теневой флот, СМИ, банки: ЕС принял 16-й пакет санкций против РФ
фото В Киев прибыли лидеры Канады, государств Балтии, Северной Европы и Испании
В годовщину полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине 185 ударных БПЛА
фото, видеоВ Киев прибыли президент Еврокомиссии и глава Евросовета 
Все новости...
США
В РФ намекнули США, что снова начнут боевые действия в случае краткосрочного перемирия
Дуду раскритиковали за "неуважительную" 10-минутную встречу с Трампом
Советник по нацбезопасности США назвал Трампа "президентом мира" – СМИ
Последние новости
12:57
ЕС тратит на нефть и газ из РФ больше, чем на финансовую помощь Украине - отчет
12:45
Фальсификат на почти полмиллиона гривен: БЭБ разоблачило незаконную торговлю
12:45
Стефанишина: Украина и США уже финализируют соглашение об ископаемых
12:40
Польский суд передал акции контроллера украинского Идея Банка под внешнее управление
12:35
Канада передаст Украине тренажеры для F-16 и 25 бронемашин
12:33
ЕС освободит большинство компаний от сбора на выбросы углерода - Reuters
12:29
ФотоВ Херсоне российский обстрел разрушил дом: спасатели нашли тело мужчины
12:18
Ночью морозы, днем минимальное тепло – погода на вторник
12:12
Мерц уверен, что для справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров
12:09
Хегсет и Уолтц избежали называть Россию агрессором в телеинтервью
Все новости...
Реклама:
Реклама: