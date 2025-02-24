Макрон і Стармер закличуть Трампа не вести двосторонні переговори з РФ щодо України – ЗМІ

Видання The Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цього тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Повідомляється, що під час раунду інтенсивної міжнародної дипломатії, присвяченого третій річниці російського вторгнення, Стармер і Макрон домовилися координувати свої підходи в спробі вплинути на план президента США щодо припинення війни. За їхніми словами, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом".

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Стармер має зустрітися з Трампом у Вашингтоні в четвер. Макрон вже проведе окремі переговори з президентом у понеділок.

Дослівно: "Високопоставлені дипломатичні джерела повідомили, що обидва чоловіки намагатимуться переконати Трампа не вести двосторонні мирні переговори з Москвою в обмін на європейські зобов'язання щодо майбутньої безпеки України".

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