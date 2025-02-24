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Макрон и Стармер призовут Трампа не вести двусторонние переговоры с РФ по Украине – СМИ

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 24 февраля 2025, 13:20
Макрон и Стармер призовут Трампа не вести двусторонние переговоры с РФ по Украине – СМИ
Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, фото: Getty Images

Издание The Times со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Сообщается, что во время раунда интенсивной международной дипломатии, посвященного третьей годовщине российского вторжения, Стармер и Макрон договорились координировать свои подходы в попытке повлиять на план президента США по прекращению войны. По их словам, глобальная безопасность столкнулась с "решающим моментом".

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Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Макрон уже проведет отдельные переговоры с президентом в понедельник.

Дословно: "Высокопоставленные дипломатические источники сообщили, что оба мужчины будут пытаться убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по будущей безопасности Украины".

Что предшествовало:

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МакронВеликобританияТрампроссийско-украинская война
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