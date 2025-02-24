Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Понеділок, 24 лютого 2025, 13:34
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
Педро Санчес, фото: Getty Images

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2025 рік.

Джерело: Санчес на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві 24 лютого, "Європейська правда"

Деталі: У день третіх роковин російського повномасштабного вторгнення Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України у 2025 році на суму в мільярд євро.

Реклама:

"Ми будемо працювати при чолі з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для підвищення процесу. Ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", – запевнив він.

Він також зазначив, що Іспанія та Україна будуть вирішувати потреби української діаспори, а також країни створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте.

"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Європейського Союзу якомога швидше. Що б там не було у наступні місяці – вступ України до Європейського Союзу є найбільш важливою перемогою для українського народу", – додав він.

РЕКЛАМА:

Цього ж дня стало відомо, що шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).

Фінляндія підтримує другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.

А прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійдуть понад 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16. 

Іспаніядопомога УкраїнівійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Дуже гарна розмова": Зеленський заявив, що поспілкувався з Трампом на засіданні G7
Каллас: Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО
Британія вдарила по Росії найбільшим пакетом санкцій
Зеленський кричав на міністра Трампа під час суперечки щодо угоди про надра – FT
Рада провалила голосування за заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню
Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро
Усі новини...
Іспанія
Премʼєр Іспанії перед візитом до Києва нагадав, чим загрожує підкорення агресору
Прем'єр Іспанії приїде в Україну
Диво-сім'я Джуда Беллінгема: батько забив 700 голів, мама возить на тренування, брат грає за Англію U21
Останні новини
19:07
ООН схвалила американську резолюцію без засудження агресії РФ, Україна утрималась
19:02
В Україні додали нову причину для встановлення інвалідності
19:01
фотоВ ООН підтримали резолюцію України із засудження РФ, США проголосували проти
18:57
Axios дізналося, коли Україна може підписати угоду про стратегічні копалини зі США
18:57
оновленоРосійські війська атакували Суми та область: 2 людини загинули, 5 отримали поранення
18:51
фотоУкраїна отримає від Литви системи ППО ближнього радіусу дії
18:48
Тунель між Нью-Йорком та Лондоном, яким зацікавився Маск, може коштувати $19 трильйонів
18:47
Казначейська служба заблокувала рахунки Музею Голодомору: що трапилося
18:40
США публічно виступили проти української резолюції ООН із засудженням агресії РФ
18:37
Мільйони українців страждають від нестачі їжі: деякі беруть в борг на неї – ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: