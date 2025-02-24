Іспанія оголосила про пакет військової допомоги Україні на мільярд євро

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2025 рік.

Джерело: Санчес на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві 24 лютого, "Європейська правда"

Деталі: У день третіх роковин російського повномасштабного вторгнення Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги для України у 2025 році на суму в мільярд євро.

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"Ми будемо працювати при чолі з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для підвищення процесу. Ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", – запевнив він.

Він також зазначив, що Іспанія та Україна будуть вирішувати потреби української діаспори, а також країни створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте.

"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Європейського Союзу якомога швидше. Що б там не було у наступні місяці – вступ України до Європейського Союзу є найбільш важливою перемогою для українського народу", – додав він.

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Цього ж дня стало відомо, що шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).

Фінляндія підтримує другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.

А прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійдуть понад 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16.