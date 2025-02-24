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Испания объявила о пакете военной помощи Украине на миллиард евро

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПонедельник, 24 февраля 2025, 13:34
Испания объявила о пакете военной помощи Украине на миллиард евро
Педро Санчес, фото: Getty Images

Испанский премьер-министр Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 2025 год.

Источник: Санчес на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве 24 февраля, "Европейская правда"

Детали: В день третьей годовщины российского полномасштабного вторжения Санчес объявил о новом пакете военной помощи для Украины в 2025 году на сумму в миллиард евро.

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"Мы будем работать во главе с Украиной над процессом восстановления. Мы будем создавать структуры для повышения процесса. Мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины", – заверил он.

Он также отметил, что Испания и Украина будут решать потребности украинской диаспоры, а также страны создадут специальный украинский хаб в провинции Аликанте.

"Мы должны обеспечить, что Украина присоединится к Европейскому Союзу как можно скорее. Что бы там ни было в последующие месяцы – вступление Украины в Европейский Союз является наиболее важной победой для украинского народа", – добавил он.

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В этот же день стало известно, что шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).

Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, в который, в частности, войдут более 20 бронемашин и несколько тренажеров для истребителей F-16.

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