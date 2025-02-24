За три роки війни у Києві загинули 210 цивільних, серед них 11 дітей – мер

За три роки повномасштабної війни Росії проти України у столиці загинули 210 цивільних громадян, серед них 11 дітей.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Повітряна тривога пролунала 1539 разів. Пошкоджені 1239 житлових будинків. А також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери".

Реклама:

Деталі: Кличко підбив підсумки російських атак на українську столицю за три роки повномасштабного вторгнення. За його словами, у Києві жертвами російської агресії стали 210 цивільних, в тому числі 11 дітей.

Як заявив міський голова, бригади швидкої допомоги виїжджали 2729 разів на місця ракетних та дронових атак і надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині.

"На сьогодні в Києві зареєстровано майже 422,7 тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей", – йдеться в повідомленні Кличка.

РЕКЛАМА:

Також він зазначив, що в перші місяці російського вторгнення столичний Гуманітарний штаб щоденно надавав допомогу понад 8 тисячам громадян. А під час повітряних тривог метрополітен приймав одночасно до 70 тисяч киян та гостей міста.