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За три роки війни у Києві загинули 210 цивільних, серед них 11 дітей – мер

Степан ГафткоПонеділок, 24 лютого 2025, 13:50
За три роки війни у Києві загинули 210 цивільних, серед них 11 дітей – мер
Фото з Facebook Віталія Кличка

За три роки повномасштабної війни Росії проти України у столиці загинули 210 цивільних громадян, серед них 11 дітей. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Повітряна тривога пролунала 1539 разів. Пошкоджені 1239 житлових будинків. А також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери".

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Деталі: Кличко підбив підсумки російських атак на українську столицю за три роки повномасштабного вторгнення. За його словами, у Києві жертвами російської агресії стали 210 цивільних, в тому числі 11 дітей.

Як заявив міський голова, бригади швидкої допомоги виїжджали 2729 разів на місця ракетних та дронових атак і надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині.

"На сьогодні в Києві зареєстровано майже 422,7 тисячі внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 68 тисяч дітей", – йдеться в повідомленні Кличка.

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Також він зазначив, що в перші місяці російського вторгнення столичний Гуманітарний штаб щоденно надавав допомогу понад 8 тисячам громадян. А під час повітряних тривог метрополітен приймав одночасно до 70 тисяч киян та гостей міста.

російсько-українська війнаВіталій КличкожертвиКиїв
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